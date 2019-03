Leuven is een biercafé armer. En ook einde verhaal voor L-café, waar de kost van de bomma op tafel kwam... Bart Mertens

31 maart 2019

20u00 3 Leuven In oktober 2012 lanceerden Liesbet en Lori Schoonvliet L-café op de Oude Markt in Leuven. Afgelopen weekend trokken ze definitief de deur achter zich dicht. L was gespecialiseerd in ‘het menu van de bomma’ en lekkere bieren.

Het is over en uit voor L-café op de Oude Markt in Leuven. Wat begon als een mooi verhaal met de gedreven zussen Liesbet en Lori Schoonvliet, eindigt als een zaak die meer energie vergde dan eruit te halen was. Het was nochtans een leuk concept dat ze zussen in 2012 lanceerden in Leuven. Ze openden een eetcafé dat gespecialiseerd was in de typische gerechten van de ‘bomma’ met lekkere stoemp als uithangbord. “Er is niets mis met onze Belgische keuken”, klonk het toen. Ook voor speciale bieren zakten de liefhebbers graag af naar L-café. Hoewel de zussen hun zaak runden met veel liefde, bleek het toch moeilijk haalbaar om nog langer de deuren open te houden. Leuven verliest met de sluiting van L-café een lekker eetadresje maar is tegelijk ook een biercafé armer.