Leuven is alweer ruim 1.000 inwoners rijker 30 januari 2018

02u39 0 Leuven De stad Leuven blijft populair. Dat blijkt uit het bevolkingscijfer dat zopas werd opgetekend. Met 101.047 inwoners op de teller is de Leuvense bevolking alweer met meer dan duizend mensen gegroeid. "De groei is gedeeltelijk te verklaren door het toenemend aantal oudere mensen dat terug in de stad komen wonen", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Hoewel Leuven tot op heden nog altijd één van de duurste steden van het land is, blijft de stad jaar na jaar meer inwoners lokken. In januari van dit jaar werd alweer een stijging vastgesteld in vergelijking met januari 2017. Deze keer groeide de bevolking van Leuven met meer dan duizend mensen. In totaal wonen er nu 101.047 mensen in de hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant. De binnenlandse studenten zijn overigens niet meegeteld in dat cijfer. "De buitenlandse studenten dan weer wel, want die moeten zich wel inschrijven in het bevolkingsregister", zegt schepen van Burgerzaken Dirk Vansina. "Er komen steeds meer buitenlandse studenten naar onze stad om te studeren. Die stijging verklaart de bevolkingstoename gedeeltelijk maar ook steeds meer oudere mensen kiezen er bewust voor om terug in de stad te komen wonen. Het feit dat je in het centrum dicht bij alle winkels, openbaar vervoer en dienstverleningen zit speelt zeker een belangrijke rol in die evolutie."





Ook burgemeester Louis Tobback (sp.a) stelt met plezier vast dat de Leuvense bevolking jaar na jaar blijft groeien. "De voorbije 24 jaar mochten we zo'n 15.000 nieuwe Leuvenaars verwelkomen", klinkt het. "Eigenlijk komt het erop neer dat we er een stad als Aarschot hebben bij gekregen, zeker als we de toename bij de binnenlandse studenten mee in rekening brengen. Het stadsbestuur heeft er ook bewust voor gekozen om het stadspersoneel mee te laten groeien met de bevolking. Dat moesten we doen om de dienstverlening te blijven garanderen aan onze inwoners. En toch ligt het aantal personeelsleden per duizend inwoners in Leuven nog aan de lage kant in vergelijking met andere steden. We hebben in Leuven een gezond en verantwoord financieel beleid gevoerd met een mooie bevolkingsgroei tot gevolg." (BMK)