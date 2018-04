Leuven Innovation Beer Festival in De Hoorn 14 april 2018

Dit weekend moeten alle bierliefhebbers afzakken naar het Leuven Innovation Beer Festival in De Hoorn aan de Vaartkom in Leuven. "Het eerste luik van drie beerweekends legt de focus op innovatie", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). "Zestien internationale innovatieve 'craft brouwers' van over heel de wereld zakken af naar De Hoorn. Een weekend later is het nieuwe Food & Hops aan de beurt in het Comeniusgebouw. Het evenement wil het perfecte huwelijk zijn tussen gastronomie en bier. Smaak en beleving staan centraal. Met namen zoals Lieven Demeestere (Arenberg), Bart Tastenhoye (Taste), Niels Brants (Essenciel), Bart Springael & Jos Crabbé (Trente) en Peter Van Der Staey (Het Kookpunt) op de affiche zit dat wel goed. Zuut zorgt oveirgens voor het perfecte dessert. Daarnaast zorgen de beste kaasmeesters van het land, Elsen en Van Tricht, voor een enorme selectie bijzondere kazen. Tot slot is er op 28 en 29 april het welbekende Zythos Bierfestival met meer dan 100 brouwers en zo'n 500 bieren voor de liefhebbers." Meer info: www.leuveninnovationbeerfestival.com en www.leuvenbierweekends.be (BMK)