Leuven grijpt nét naast hoofdprijs van 1 miljoen euro

07 november 2018

18u50 0 Leuven Leuven heeft de finale van de iCapital Awards in Lissabon niet gewonnen. De stad maakte net als Aarhus, Athene, Hamburg, Toulouse en Umeå kans op de titel ‘European Capital of Innovation’ maar die ging uiteindelijk naar Athene.

“We hebben twee grote troeven: Leuven MindGate en Leuven 2030”, aldus schepen Mohamed Ridouani (sp.a) eerder dit jaar toen bekendgemaakt werd dat Leuven naar de finale mocht in de wedstrijd van de Europese Commissie. Helaas haalde Leuven het uiteindelijk niet en grijpt de stad dus ook naast de hoofdprijs van 1 miljoen euro. Het was uiteindelijk Athene die de prestigieuze titel ‘European Capital of Innovation’ kreeg toegewezen in Lissabon.

Green Leaf

Een tegenslag voor Leuven en toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani, maar het feit dat Leuven de finale haalde met wereldsteden zoals Hamburg en Athene is uiteraard ook al mooi. De stad dankte de nominatie onder meer aan het zogenaamde Leuvense model waarbij inwoners, bedrijven en andere actoren worden betrokken bij het beleid. Leuven werd eerder dit jaar ook al uitgeroepen tot ‘European Green Leaf 2018'. Met die prijs beloont een jury van de Europese Commissie de steden voor hun inspanningen rond duurzaamheid en levenskwaliteit.

