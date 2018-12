Leuven gaat voor veilige Countdown Politie zal zeer streng optreden tegen vuurwerk en wensballonnen Bart Mertens

26 december 2018

17u20 0 Leuven Nu Kerstmis achter ons ligt, komt 2019 stilaan in zicht en in Leuven betekent dat feest in het kwadraat. In de studentenstad is het traditie om de overgang van oud op nieuw te vieren met een aftelfeestje op de Oude Markt. Organisator vzw Oude Markt verwacht 12.000 feestvierders op de zogenaamde ‘langste toog’. “Vuurwerk is ten strengste verboden”, zegt Erik De Rop van vzw Oude Markt.

De grootste van het land op het mooiste plein van het land…Zo omschrijft Erik De Rop van vzw Oude Markt de Countdown in Leuven. Ongelijk heeft hij niet want jaar na jaar haalt de Leuvense Countdown het nieuws van VTM en lokt het muzikale aftelfeestje zo’n 12.000 feestvierders naar de Oude Markt. “Kan al tellen en we verwachten dit jaar geen man of vrouw minder voor de Countdown”, zegt Erik De Rop, voorzitter van organisator vzw Oude Markt. “De mensen weten ondertussen dat je in Leuven moet zijn om het nieuwe jaar in te dansen op de beste nummers van het voorbije jaar. Er zijn zelfs toeristen die in Brussel verblijven die naar Leuven afzakken om op de Oude Markt de overgang van oud naar nieuw mee te beleven. De sfeer is dan ook fantastisch op het meest bekende plein van Leuven.”

PartShakerz telt dit jaar samen met het publiek af naar 2019 Erik De Rop, vzw Oude Markt

Jaar na jaar probeert organisator vzw Oude Markt om origineel uit de hoek te komen tijdens de Countdown. “Uiteraard besteden we veel aandacht aan de juiste muzikale omkadering”, aldus Erik De Rop, in Leuven beter bekend als DJ Droppie. “Maar ook visueel proberen we origineel te zijn op de Countdown. De overgang naar het nieuwe jaar is voor de Oude Markt het ideale moment om ons op een positieve manier te tonen aan duizenden mensen uit Leuven en ver daarbuiten. Op een grote brug dwars over plein telt de bekende PartyShakerz af naar 2019, uiteraard samen met het publiek. Opwarmen doen we vanaf 22 uur en vanaf 0.30 uur kunnen de feestneuzen terecht in één van de vele cafés op de Oude Markt. Nog één goede raad: kom op tijd want vol is vol.”

Flessen verboden

Zo’n massa volk brengt vanzelfsprekend ook heel wat veiligheidsmaatregelen met zich mee. Zo zijn fietsen, auto’s en andere voertuigen niet welkom op de Oude Markt en in de zijstraten. “Fietsen en andere voertuigen worden op 31 december dan ook verwijderd uit die straten”, laat de Leuvense politie optekenen. “Het is ook verboden om binnen de Leuvense ring rond te lopen met glazen of flessen. Hetzelfde geldt voor plastieken flessen of blikjes die sterke drank bevatten. Deze maatregel gaat in op 31 december om 20 uur en loopt tot 1 januari 8 uur ’s morgens. Dit betekent dat nachtwinkels in die periode geen sterke dranken, jenevers of andere alcoholische dranken mogen verkopen. Aan de ingang van de Oude Markt is er een controle en worden alle dranken in beslag genomen.”

Wie stunt met vuurwerk is een rund Erik De Rop, vzw Oude Markt

“De buitenstanden van de cafés verkopen drank in plastic bekers”, gaat Erik De Rop van vzw Oude Markt verder. “Flessen bubbels zijn te koop aan de buitenstanden van de cafés. Je betaalt een extra waarborg voor de fles die je terug krijgt als je de lege fles terug geeft. Zo houden we Leuven netjes. En wat vuurwerk betreft: je bent een rund als je stunt met vuurwerk en ook wensballonnen zijn niet toegelaten. De politie zal zeer streng optreden tegen alle vormen van vuurwerk.” Meer info: leuvencountdown.be