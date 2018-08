Leuven epicentrum voor Prince-fans HALF OOGST STRIKT ORIGINELE BAND VAN OVERLEDEN GENIE BART MERTENS

09 augustus 2018

02u31 0 Leuven Dit weekend staat festival Half Oogst op het programma onder de vlag van Het Groot Verlof in Leuven. Hét moment om naar uit te kijken, wordt ongetwijfeld het concert van 'New Power Generation celebrating Prince'.

Enkele jaren geleden stond Marktrock nog op het programma rond deze tijd van het jaar, maar dat is zoals bekend voltooid verleden tijd. De 'moeder aller stadsfestivals' kon de verwachtingen niet meer inlossen nadat de originele vzw Marktrock de handdoek in de ring had gegooid en het stadsbestuur besloot uiteindelijk om een nieuw initiatief te lanceren. Dat werd Half Oogst, een festival met een bijzonder gevarieerd programma op verschillende locaties in de stad. Urban, soul, funk, performances, street art...Half Oogst heeft het dit weekend allemaal in huis en kan stilaan een vaste waarde worden genoemd in het Leuvense zomeraanbod.





"Zaterdag zal bijzonder leuk worden met de unieke Soul Train. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen aansluiten om te dansen. Start en finish liggen op de Grote Markt waar je verder de nacht in kan dansen op nostalgische disconummers. De 'Traveling Soul Train' is een ode aan het legendarische tv-programma 'Soul Train' van Don Cornelius. Op de Oude Markt kunnen de bezoekers dan weer genieten van de beste urban artiesten. Zo staan onder meer JtotheC -de Belgische Jamie Lidell- en Coely op het podium", zegt Kris Peeters van vzw Leuvenement.





Op zondag gaat het feestje gewoon verder en wel met een bijzonder uniek optreden. Niemand minder dan 'New Power Generation celebrating Prince' komt de Oude Markt inpakken met een overzicht van de vele muzikale pareltjes van de betreurde Prince. Op tijd komen is de boodschap want er worden zelfs Prince-fans uit het buitenland verwacht voor het exclusieve concert in België. Programmator Mike Naert, zelf een grote fan van het muzikale genie Prince, omschrijft het concert als een wonderbaarlijke ervaring.





Geen gewone tribute-band

"Dichter als dit kan je niet meer komen bij Prince en zijn rijke muzikale erfenis", legt Mike Naert uit. "Dit is geen gewonde tribute-band, dit zijn de muzikanten die jarenlang met Prince op het podium hebben gestaan. Zij ademen de muzikale nalatenschap van de artiest die ons helaas te vroeg heeft verlaten. Het concert van zondag op de Oude Markt is het enige in ons land dit jaar. En het ziet er momenteel niet naar uit dat de band snel zal beginnen aan een nieuwe wereldtournee. Voor fans van Prince is dit een must en eigenlijk is dat ook zo voor mensen die de muziek van Prince niet zo goed kennen. New Power Generation celebrating Prince wordt voor mij alvast het hoogtepunt van Half Oogst. Verwacht je aan de bekende nummers zoals '1999', 'U got the look', 'Kiss' en 'Purple Rain', gespeeld door de muzikale familie van Prince."