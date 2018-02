Leuven eerste pleegzorgstad van provincie DANKZIJ SAMENWERKING ZOUDEN 63 KINDEREN WARME THUIS MOETEN VINDEN BART MERTENS

16 februari 2018

02u25 0 Leuven In het historische stadhuis van Leuven heeft het stadsbestuur gisteren een charter ondertekend met Pleegzorg Vlaams-Brabant. Dat maakt van Leuven meteen de allereerste pleegzorgstad van de provincie. Momenteel zijn er in Leuven al 98 pleeggezinnen actief maar via de samenwerking zouden ook de 63 kinderen en jongeren op de wachtlijst een warme thuis moeten vinden op relatief korte termijn.

Pleegzorg Vlaams-Brabant en het Leuvense stadsbestuur slaan de handen in elkaar om pleegzorg bekend te maken bij een breed publiek. Om die doelstelling te bereiken, werd er in het historische stadhuis op de Grote Markt een charter ondertekend dat van Leuven de eerste echte pleegzorgstad van Leuven maakt. Via de samenwerking hoopt Pleegzorg Vlaams-Brabant in de eerste plaats een warme thuis te vinden voor de kinderen en jongeren die momenteel op een wachtlijst staan in onze provincie.





Onschatbaar

"In Leuven zijn er momenteel 98 pleeggezinnen", legt Murielle Dumarey van Pleegzorg uit. "Samen vangen zij 136 kinderen en jongeren in nood op. Er zijn dus al heel wat gezinnen die dit onschatbare engagement opnemen. Toch is er in de provincie dringend nood aan extra pleeggezinnen. Momenteel staan er in Vlaams-Brabant 63 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Voor hen vinden we momenteel geen plekje in een gezin."





Drempels wegwerken

Het engagement van de stad Leuven moet er nu voor zorgen dat pleegzorg een versnelling hoger schakelt, niet enkel in de stad maar hopelijk ook in de hele provincie. "Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig", vertelt Denise Vandevoort, sp.a-schepen van Gelijke Kansen. "Daarom willen we als stad drempels wegwerken en pleegzorg bekender maken bij de mensen. Pleegzorg biedt immers niet enkel en alleen een thuis aan kinderen en jongeren maar is er bijvoorbeeld ook voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek. Gezinsondersteuning, steungezinnen, steun'buren' ... Ook daar willen we mensen uitgebreid over informeren."





Meer concreet wil het Leuvense stadsbestuur bruggen bouwen door pleegzorg in de kijker te zetten via verschillende kanalen. "Het spreekt voor zich dat de kerntaak pleegzorg bij Pleegzorg Vlaams-Brabant blijft want die organisatie heeft de nodige expertise in huis", zegt schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden (sp.a).





Actieve ondersteuning

"Maar wij kunnen wel een belangrijke rol spelen via ons stadsmagazine en andere informatiekanalen die een breed publiek bereiken. We gaan dan ook extra inspanningen doen en niet enkel qua communicatie. We willen pleegouders ook actief ondersteunen met speelgoed, kleding, babymateriaal, noem maar op. Stadsproject Kirikou, een materialendepot waar we kinderspullen inzamelen, zal bijvoorbeeld een grote rol gaan spelen in onze ondersteuning van pleeggezinnen. De stad Leuven zal ook lokalen en infrastructuur ter beschikking stellen van Pleegzorg Vlaams-Brabant voor de organisatie van infovergaderingen, vieringen en andere activiteiten."





Pleegzorg Vlaams-Brabant is blij dat ze een structurele samenwerking met de stad Leuven konden afsluiten. Elke Du Rangh van de volwassenwerking binnen Pleegzorg hoopt alvast dat de wachtlijst snel korter zal worden dankzij het afgesloten charter.





"We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en logeergezinnen", legt Elke Du Rangh uit. "Daarnaast zijn er ook nog tal van familieplaatsingen die de ondersteuning vanuit Pleegzorg niet kennen en er dus ook geen beroep op doen. Iemand die bijvoorbeeld voor een broer of zus met een handicap of psychiatrische problematiek zorgt, kan zich door pleegzorg laten ondersteunen via een pleegvergoeding en aangepaste begeleiding. De samenwerking met stad Leuven zal ook hier een enorme steun zijn om deze vormen van pleegvorm mee bekend te maken en te ondersteunen."





