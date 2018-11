Leuven Classics fuift voor vzw Zwerfkat in Leuven Bart Mertens

22 november 2018

16u10 0 Leuven Nu zaterdag wordt er opnieuw een fuif georganiseerd ten voordele van vzw Zwerfkat in Leuven. In Musicafé in de Muntstraat zullen onder meer DJ Tommy V van de Molen in Bertem en café De Colff en DJ Stevolver van de legendarische Samambaia het beste van zichzelf geven. “En als jonkie komt DJ Pepe Luvwax de rangen vervoegen”, zegt organisator Peter Weets.

Vorig jaar was de eerste editie van Leuven Classics een groot succes. “Het concept was eigenlijk eenvoudig”, aldus organisator Peter Weets, ook bekend als DJ Pete Knowles. “Ik wou mijn eigen verjaardagsfeestje organiseren in de discotheek van de jaren ‘90, de legendarische Samambaia, en met de Leuvense DJ’s uit de jaren 90. Zij deden mij immers goesting krijgen om te beginnen draaien. Voor de iets oudere jongere was het puur nostalgie en voor de anderen was het een herontdekking van de formidabele sfeer en muziek van de jaren ‘90.”

Pepe Luvwax

Omdat de eerste editie een succes was, besloot Peter Weets samen met Steven Vermoere om dit jaar opnieuw Leuven Classics te organiseren. “Tommy V van de Molen in Bertem en de Colff en Stevolver van de Samambaia wilden direct meedoen. En als jonkie komt Pepe Luvwax de rangen vervoegen. Hij heeft ongeveer alle danscafés van Leuven aan het dansen gebracht de voorbije jaren.”

5 euro

Peter Weets heeft ook beslist om de opbrengst te schenken aan een goed doel: vzw Zwerfkat in Leuven. “Zij verrichten prachtig werk maar hebben constant nood aan financiële middelen. Daarom steunen we ze met de opbrengsten van deze fuif”, aldus Peter Weets. “Uit goede bron heb ik vernomen dat de voorzitter van de vereniging, Sabine Bovend’aerde, enorme fan is van de nineties en nillies. Voor haar is Leuven Classics dan ook één van de feestjes van het jaar”, vult Steven Vermoere aan. Een ticket voor Leuven Classics in Musicafé kost 5 euro aan de deur. Op voorhand een ticket kopen kan via de website www.leuvenclassics.be