Leuven charmeert lezers van The Guardian Dubbel zoveel toeristen op hotel in Leuven in vergelijking met 2009 Bart Mertens

28 december 2018

16u25 0 Leuven De lezers van de Britse krant The Guardian hebben Leuven opgenomen in een lijstje van toeristische ontdekkingen in 2018. De universiteitsstad verblijft in dat lijstje tussen bekende bestemmingen zoals de zijderoute in China en het historische dorp Al Hamra in Oman. “De lezers van de The Guardian zijn duidelijk verstandige mensen”, zegt schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V).

De populariteit van Leuven als toeristische bestemming neemt toe. Dat bleek al herhaaldelijk uit de bezoekerscijfers van Toerisme Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt ook dat Leuven in de smaak valt bij buitenlandse toeristen. Dat gegeven wordt nu bevestigd door de lezers van de Britse krant The Guardian. Zij kregen van de redactie de vraag om toeristische pareltjes door te geven die ze het voorbije jaar hebben bezocht. Wat blijkt? Leuven staat prominent in het uiteindelijk gepubliceerde lijstje in The Guardian. En de universiteitsstad krijgt in dat lijstje gezelschap van behoorlijk grote namen op toeristisch gebied. De zijderoute in China, de zeven meren in Tajikistan en het 400 jaar oude dorp Al Hamra in Oman zijn slechts enkele parels die de lezers van The Guardian naar voren schoven.

“Leuven is een prachtige 15e eeuwse stad met fantastische architectuur op minder dan een kwartier van de Belgische hoofdstad”, schrijft The Guardian. “Het historische stadhuis is een hoogtepunt en ook een bezoek aan de brouwerij van Stella Artois is meer dan moeite waard in Leuven.” De Britse krant vermeldt verder ook nog de aanwezigheid van Erasmus en het standbeeld van Fonske als troeven van Leuven. Tot slot konden de lezers van The Guardian ook het bruisende stadsleven en de Vlaamse kunst in de kerk erg waarderen.

Schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V) is blij met de vermelding in het lijstje van toeristische topbestemmingen in The Guardian. “De lezers van The Guardian zijn duidelijk verstandige mensen”, klinkt het. “Leuven heeft inderdaad veel troeven op toeristisch gebied. De stad ademt een rijke geschiedenis uit met mooie gebouwen. Maar Leuven is ook een bruisende stad met toffe winkels en een gezellige horeca. In Leuven zitten alle troeven op de spreekwoordelijke zakdoek. In een grote stad is dat uiteraard anders. Bovendien is Leuven ook een bijzonder veilige stad.”

Sinds 2009 verdubbelde het aantal toeristen in de Leuvense hotels Schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V)

De meest recente cijfers tonen ook aan dat het toerisme blijft groeien in Leuven. Dat is te danken aan de toeristische troeven van de stad maar ook aan de inspanningen om Leuven meer in de kijker te zetten, zowel in binnen- als buitenland. “Sinds 2009 is het aantal overnachtingen in hotels verdubbeld in Leuven”, vertelt schepen Vansina. “Vorig jaar rondde Leuven zelfs de kaap van 500.000 overnachtingen. Ter vergelijking: in 2009 kregen we nog 252.000 toeristen op bezoek in de hotels. Uit een bevraging bij 4.000 toeristen van Toersime Vlaanderen blijkt ook dat Leuven een tevredenheidsscore van 83 % krijgt van mensen die de stad bezoeken. Historische gebouwen en bier zijn belangrijke speerpunten in onze promotie voor Leuven en die aanpak is duidelijk succesvol”, besluit Dirk Vansina.