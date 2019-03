Leuven Bierweekends zet beleving centraal: van ambachtelijke brouwers tot topchefs April is biermaand in Leuven Bart Mertens

26 maart 2019

17u00 2 Leuven In het Comeniusgebouw werd het programma van de Bierweekends voorgesteld. Drie weekends in april staat alles in het teken van het gerstenat. “Leuven is én blijft tenslotte de hoofdstad van het bier”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Na de succesvolle eerste editie vorig jaar is het de logica zelve dat er verder gegaan wordt met het Leuven Innovation Beer Festival. Dit festival -georganiseerd door brouwerij Hof ten Dormaal- nodigt voor de vijfde keer vijftien innovatieve ambachtelijke brouwers van over heel de wereld uit naar De Hoorn in het weekend van 13 en 14 april.

Food&Hops

Vrijdag 19 en zaterdag 20 april staat de tweede editie van Food & Hops op het programma. Bier, gastronomie en ambachten worden samengebracht. Naast drie Leuvense topchefs (Bart Tastenhoye - Taste, Toon Dierickx - Arenberg, Bram Verbeken - Gastrobar Hop) stelt ook de top van Leuvense ambachten hun producten voor, telkens samengebracht met een exclusief bier. “Zo komen kaasmeester Elsen, topslager Rondou, kampioen oestersteken Cornelis Van der Zande van De Walvis en ook ZUUT, de beste chocolatier van 2018 (volgens Gault Millau) hun opwachting maken in het Comeniusgebouw”, zegt schepen van Evenementen Denise Vandevoort (sp.a).

Zythos Bierfestival

Afsluiter van de Bierweekends is het Zythos Bierfestival in de Brabanthal op 27 en 28 april. “Dit blijft één van de grootste bierfestivals in Europa met ook dit jaar meer dan 100 brouwerijen en bierfirma’s die samen meer dan 500 verschillende bieren meebrengen”, besluit schepen Vandevoort. Uiteraard zijn er ook dit jaar weer gratis pendelbussen van en naar Leuven centrum/station en de Brabanthal.

Meer info: www.leuvenbierweekends.be