Leuven beleeft relatief rustige en feestvolle overgang van oud op nieuw Stefan Van de Weyer

01 januari 2019

14u45 0 Leuven Op de Oude Markt in Leuven leefden een kleine twaalfduizend feestvierders naar het jaareinde toe, een soortgelijke opkomst in vergelijking met andere jaren. De tussenkomst van de politie bleef enorm beperkt in het feestcentrum, waar het feestje tot in de vroege uren bleef duren. De politie moest tussenkomen bij enkele vechtpartijen en een agent had een goede beschermengel toen een vrouw onder invloed van alcohol hem ei zo na aanreed.

“Op de Oude Markt waren ongeveer twaalfduizend feestvierders aanwezig, traditioneel was het uiteraard het drukste tussen 23 en één uur. Nadien gingen de meesten binnen bijvoorbeeld op café verder feest vieren of zakten ze af naar de omgeving van de Oude Markt, toch was het nog enkele uren gezellig vertoeven op de markt. Op de markt konden we geen inbreuken noteren met het schenken van sterke en gedistileerde dranken van cafés en gezien de beperkte feestperimeter werden er geen hinderlijk geparkeerde wagens getakeld”, vertelde een goedgeluimde hoofdinspecteur en woordvoerder Nicolas Del Piero.

Van oud op nieuw gingen verschillende groepjes met elkaar op de vuist in het uitgaansleven. De politie was met extra ploegen aanwezig en kwam telkens snel tussenbeide om erger te voorkomen. Zo werden een handvol schermutselingen in de kiem gesmoord en stelde de politie telkens proces-verbaal op voor de vechtersbazen. Twee mannen werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie controleerde ook bij de overgang van oud op nieuw in het kader van de BOB wintercampagne verschillende bestuurders. Op de Tiensesteenweg werden 84 voertuigen gecontroleerd. De meeste hadden een BOB gekozen maar één auto werd staande gehouden omdat er kinderen op de schoot zaten. Er bevonden zich zeven passagiers in de auto, terwijl er maar plaats was voor vijf. Eén vrouw reed tijdens deze verkeersactie zelfs bijna een politieman aan. De agent sprong nog net op tijd aan de kant en de auto stopte dertig meter verder. Na controle bleek dat de vrouw te veel gedronken had. Haar rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Ook voor haar rijgedrag zal ze zich later mogen verantwoorden voor de politierechter. In de Naamsestraat werden 48 bestuurders gecontroleerd, hiervan hadden er drie te veel gedronken. In één auto werd ook drugs aangetroffen.

In de Leeuwerikenstraat in Heverlee bracht vuurwerk schade toe aan een appartement. Toen de bewoonster na het inluiden van het nieuwe jaar thuiskwam, merkte ze op dat haar terras beschadigd was. Er lag vuurwerk op het terras en de gevel vertoonde zwarte vlekken. Gelukkig heeft het niet tot een brand geleid, maar de politie werd toch ter plaatse gevraagd om de schade vast te stellen. Het was onduidelijk wie het vuurwerk ontstoken had.

Op oudejaarsavond ging een hondje uit de Wilselsesteenweg lopen door vuurwerk. Toen het baasje de hond niet meer kon vinden, verwittigde ze de politie. Het beestje was naar de Edelzangerslaan gelopen waar het opgemerkt werd door buurtbewoners die de politie contacteerden. De politie pikte de hond op en bracht hem terug naar huis. In Leuven geldt er een algemeen verbod op vuurwerk zonder vergunning. Buiten de gevaren voor brand of verwondingen blijft het afsteken van vuurwerk ook schadelijk voor dieren.