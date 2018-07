Leuven Bad volgend jaar een feit? ZWEMKUIP VAN 25 OP 25 METER BLIJKT MOGELIJK IN VAARTKOM ANDREAS DE PRYCKER

27 juli 2018

02u24 0 Leuven De voorbije maanden werd onderzocht of een zwemkom aan het Victor Broosplein voor OPEK een haalbare kaart was. "En dat blijkt zo te zijn", zegt schepen Mohamed Ridouani. Het water in de Vaart is wel niet proper genoeg om in te zwemmen, dus zal er een kuip met zwemwater van zo'n 25 op 25 meter in de Vaartkom gelegd worden. Er is ook een veilig kinderbad voorzien.

Augustus 2019. Op die datum mikt schepen Mohamed Ridouani (sp.a) om Leuven Bad te openen. Het onderzoek van het schepencollege stelt juni 2020 voorop als openingsdatum. "In de studie staat inderdaad 2020, maar augustus 2019 is zeker mogelijk. Als alles snel in zijn plooi valt, moet dat lukken. Vergelijk het een beetje met het snelste en het traagste scenario in een koers", zegt Ridouani, die pleit voor meer water in Leuven. "De waterfontein in het Sluispark en het waterspeeltuintje in het nieuwe Park Belle Vue in Kessel-Lo zijn populair op broeierig hete dagen zoals vandaag. Meer water maakt de stad nog aangenamer", zegt Ridouani (sp.a). "Daarom ben ik heel tevreden dat uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat Leuven Bad perfect realiseerbaar is aan de Vaartkom", klinkt het nog. "De waterfontein in het Sluispark en binnenkort op het Hooverplein zijn al eerste stappen. Maar de ambitie reikt verder, met een echt publiek bad in de Vaartkom: Leuven Bad. En waarom geen tijdelijk strand aanleggen, met palmbomen en ligstoelen? Dan heb je meteen het gevoel van op vakantie te zijn, maar dan in eigen stad."





5,3 miljoen euro

De stad Leuven is op dit ogenblik bezig met een omgevingsplan. "Daarin bekijken we concreet hoe we Leuven Bad kunnen inrichten en uitbaten. Op basis daarvan kan er vanaf het najaar opdracht tot uitvoering gegeven worden. "De gehele plannen zullen 5,3 miljoen euro kosten: 3 miljoen euro voor Leuven Bad zelf, de rest voor alles errond. Leuven Bad komt in een autoluwe omgeving. De noordoever wordt heraangelegd, met veel groen en bomen. Ook het Victor Broosplein krijgt nog een autovrije heraanleg."





Winter: schaatskom

"Om Leuven Bad zo goed mogelijk te gebruiken, wordt in het omgevingsplan ook gekeken naar andere functies, zoals een podium op het bad voor optredens, of de mogelijkheid van een schaatskom tijdens de wintermaanden. Zowel voor Leuven Bad als de schaatskom zal voor de uitbating samengewerkt worden met een privépartner. Die inkomsten zullen de investering nog een stuk verlichten. De grote spelers in zweminfrastructuur tonen nu al interesse", stelt Ridouani, die tevreden is met de stappen die het stadsbestuur al zette om Leuven Bad te realiseren.





Voor de geïnteresseerden: de stad Leuven wil de prijzen graag democratisch houden. "Er wordt gekeken naar het Provinciaal Domein", klinkt het daarover.