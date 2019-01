Leuven Bad uitgesteld naar 2020 Jaar vertraging voor openluchtzwembad aan Vaartkom door complexe operatie Bart Mertens

10 januari 2019

15u25 0 Leuven In de zomer van 2020 kan er gezwommen worden in Leuven Bad. Dat zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a), de geestelijke vader van het openluchtzwembad in de Vaartkom. Normaal gesproken mikte het nieuwe bestuur op deze zomer maar door de complexe operatie zal er pas een jaar later gezwommen kunnen worden in Leuven Bad.

Het idee voor een openluchtzwembad in de Leuvense Vaartkom werd enkele jaren geleden onthaald op hoongelach van de oppositie wegens te duur maar Mohamed Ridouani (sp.a) was bloedernstig. Dat bleek al toen het vorige schepencollege een studie bestelde om de haalbaarheid na te gaan. Net voor de zomer van 2019 bleek uit het onderzoek dat het wel degelijk haalbaar was om in het water van de Vaartkom een openluchtzwembad aan te leggen. Kostenplaatje: zo’n 5,3 miljoen euro, inclusief de omgevingsaanleg. Voor dat geld krijgen de Leuvenaars een kuip met gezuiverd water van wellicht 25 meter op 25 meter. Er zou ook een kinderbad worden voorzien zodat ook de kleinsten onder ons veilig kunnen genieten van spelen in het water.

Gezuiverd water

Het idee van Mohamed Ridouani bleef onder vuur liggen vanuit de oppositie maar de nieuwe Leuvense burgemeester zet door. Aanvankelijk mikte Ridouani op deze zomer om Leuven Bad klaar te hebben maar dat blijkt nu niet haalbaar. Het zal uiteindelijk de zomer van 2020 worden en die datum had de studie overigens voorop gesteld. “Het is een complexe operatie”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani. “Het water moet bijvoorbeeld worden gezuiverd in de kuip die in het water komt te liggen. Het belangrijkste is dat Leuven Bad er komt en dat we in de zomer van 2020 kunnen zwemmen in openlucht in Leuven.”

Meer water in de stad was al een prioriteit in de vorige legislatuur. Die lijn wordt dus doorgetrokken door het nieuwe schepencollege. “Meer water maakt de stad nog aangenamer”, liet schepen Mohamed Ridouani daarover optekenen. “Water kan zoveel bijdragen aan een stad. Het is de ideale manier om te ontspannen, zeker op hete dagen. De waterfontein in het Sluispark en op het Hooverplein waren al eerste stappen en nu is ook Leuven Bad op komst. De aanleg zal begin 2020 van start gaan. De omgeving zal ook worden aangelegd met meer groen. In de toekomst komen er trouwens nog twee stadsparken bij in Leuven: eentje op de Hertogensite en eentje aan de Frederik Lintstraat.”

Tekort aan zwemwater

Oppositiepartij N-VA is niet tegen meer water in de stad. Fractieleider Lorin Parys ziet Leuven Bad als een meerwaarde maar vraagt zich wel af wat de implicaties zijn voor andere ‘waterprojecten’. “We stellen ons de vraag of de investering in Leuven Bad gevolgen zal hebben voor de realisatie van een 50-meter bad in Kessel-Lo”, klinkt het. “Het zou bijzonder jammer zijn dat de aanleg van Leuven Bad tot gevolg heeft dat broodnodig zwemwater dat dagdagelijks gebruikt kan worden, moet sneuvelen voor een leuk project dat enkel in de zomer plezier brengt voor de Leuvenaars. Leuven kampt momenteel al met een tekort aan zwemwater zoals al herhaaldelijk is gebleken uit de wachtlijsten bij zwemclubs.”