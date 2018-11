Leuk afscheidsfeest zet punt achter tien jaar Bar Mundo Stefan Van de Weyer

18 november 2018

16u50 0 Leuven Na tien jaar Bar Mundo op het Leuvense Martelarenplein tapten moeder Peggy en haar dochter Marilyn voorbije zaterdagavond hun laatste pintjes. Met pijn in het hart namen ze afscheid van hun vaste klanten, maar ze eindigden met een knaller.

“Na ongeveer tien superplezante jaren gaan wij stoppen met het feest. We willen iedereen bedanken voor alle prachtige jaren vol plezier en liefde! Zonder jullie was ons dit nooit gelukt. We geven er nog een goede lap op”, aldus de uitbaatsters.

Het feestje werd passend “Bar Mundo’s Last Call” geheten en werd opgeluisterd door de tonen en de muziek van DJ’s Drone, Swordz, Shplo, Vingtrois en Nemfresh(hu). Het feestgedruis duurde nog tot diep in de nacht.