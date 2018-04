Lente Brocanterie lokt honderden geïnteresseerden 09 april 2018

Op het Martelarenplein was het gisteren over de koppen lopen tijdens de Lente Brocanterie. Honderden bezoekers konden onder een warm zonnetje snuisteren tussen de vele spulletjes. Het was het officiële startschot voor het seizoen van de Leuvense brocantemarkten. Er waren standjes aanwezig waar onder meer antiek, brocante, vintage, decoratie, design, kunst, tweedehandsspullen, platen en boeken aan de man werden gebracht. Er werden ook streekproducten verkocht. Verschillende foodtrucks stilden de hongerigen. Uitzonderlijk vond de maandelijkse Leuvense koopzondag op de tweede in plaats van de eerste zondag van de maand plaats. Een succes zo bleek, want alle terrassen van de horecazaken aan het Martelarenplein zaten afgeladen vol. (SVDL)