Leerlingenketting voor eengemaakte schoolcampus Bart Mertens

16 november 2018

"De school is de buurt, de buurt is de school. Dat kan hier op deze campus van kleuter tot jongvolwassene", zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a).

Drie katholieke scholen in Kessel-Lo Blauwput gaan voortaan als een eengemaakte schoolcampus door het leven. De drie scholen -kleuterschool De Speelkriebel, lagere school De Mozaïek en de middelbare school Heilig Hartinstituut- bevinden zich op een steenworp van elkaar en willen op die manier inspelen op de forse uitbreiding van wijk Blauwput de afgelopen jaren. Kinderen die opgroeien in de wijk zullen voortaan hun ganse schooltraject op één campus kunnen afleggen. Die samenwerking werd deze ochtend, in aanwezigheid van schepen van Onderwijs en toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a), in de verf gezet door het vormen van een menselijke ketting met zo’n 1.000 kleuters, leerlingen en scholieren. Daarnaast werd ter hoogte van de Diestsesteenweg ook een nieuwe banner onthuld die de samenwerking tussen de scholen moet symboliseren.

“Met de vele jonge gezinnen die zich op de voormalige Centrale Werkplaatsen hebben gevestigd is de wijk Blauwput in Kessel-Lo de afgelopen jaren fors uitgebreid Dat vraagt om een nieuwe lokale aanpak”, zegt Nicole Princen, directeur van De Speelkriebel. “Die nieuwe aanpak begint bij het op elkaar afstemmen van het lokale kleuteronderwijs, lager onderwijs en middelbaar onderwijs.” Ook Mohamed Ridouani (sp.a) wijst op het belang van meer samenwerking tussen scholen. “De school is de buurt, de buurt is de school. Dat kan hier op deze campus van kleuter tot jongvolwassene. In Kessel-Lo hebben De Speelkriebel, De Mozaïek en het Heilig Hartinstituut dat zeer goed begrepen” klinkt het bij de toekomstige burgemeester van Leuven.

De eengemaakte campus lanceert meteen ook een slogan: ‘Iedereen uniek’. “Die baseline kon niet beter gekozen zijn want verschil maakt hier op deze campus echt het verschil”, aldus Geert Vandermeulen, directeur van De Mozaïek. Ook Thijs Craane, directeur van het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo, sluit zich aan bij die visie.