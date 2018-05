Leerlingen Sint-Pieterscollege ontvangen prestigieuze award 04 mei 2018

02u58 0

Zes laatstejaarsstudenten van het Leuvense Sint-Pieterscollege mochten onlangs de FedEx Access Award in de wacht slepen. Deze Award wordt uitgereikt aan een Vlajo Mini-onderneming die internationale handel hoog in het vaandel draagt en een goede kennis heeft van de zakelijke wereld. BELT bestaat uit zes laatstejaarsleerlingen economie uit het zesde middelbaar van het Sint-Pieterscollege te Leuven. Met hun mini-onderneming BELT vormen zij oude autogordels om tot modebewuste riemen. Een BELT is: een gerecycleerde autogordel, een afgesneden kant, omboord met lint, een metalen gesp met merknaam. De buckle op het einde van de riem is verkrijgbaar in drie kleuren: matzwart, zilver en rood. Een deel van de opbrengst gaat naar vzw SAVE van ouders van verongelukte kinderen.











(ADPW)