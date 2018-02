Leerlingen maken muziek met afval 09 februari 2018

In het Koninklijk Atheneum 2 Ring in Leuven hebben de leerlingen trots het resultaat getoond van hun uitwisseling met de Ecole Xarito uit Dakar in Senegal. De leerlingen maakten muziekinstrumenten met afval. "Om de zin voor wereldburgerschap bij onze leerlingen aan te scherpen en hun horizon te verruimen, ontstond enkele jaren geleden een correspondentie tussen onze leerlingen van het tweede jaar methode van KA Ring en de leerlingen van Ecole Xarito in Dakar. Door de jaren heen zijn deze contacten uitgegroeid tot een intense band en een uitwisseling tussen beide scholen", zegt Sophie Khazen van KA2 Ring. Ook de provincie speelt een rol in de uitwisseling. "We stimuleren uitwisseling tussen scholen uit Vlaams-Brabant en het Zuiden", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid, Milieu en Duurzaamheid. "Tijdens deze uitwisseling delen leerkrachten van beide scholen hun expertise over onderwijsnoden en wisselen ze ideeën uit over het thema duurzaamheid. De provincie ondersteunt deze kennisuitwisseling met een subsidie van 9.600 euro." (BMK)