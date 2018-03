Leerlingen Lemmensinstituut verrassen met muziek 08 maart 2018

02u31 0 Leuven De leerlingen Kunsthumaniora van het Lemmensinstituut trakteerden voorbijgangers gisteren op verrassingsoptredens. Met straattheater, fluisterpoëzie en een wandelend koor wilden ze de misverstanden en vooroordelen over kunstonderwijs uit de wereld helpen. "De statistieken geven aarzelende ouders ongelijk", klinkt het.

Ruim 8 op 10 leerlingen komt te laat in het kunstonderwijs terecht. Daarom trokken de leerlingen van het Lemmensinstituut gisteren de straat op om toevallige voorbijgangers te verrassen met straattheater, fluisterpoëzie en een wandelend koor. Onder meer in de stadsbibliotheek en Barboek doken onverwacht leerlingen op om voorbijgangers te trakteren op kunstzinnige acts.





"Veel ouders twijfelen over de toekomstperspectieven van het kunstonderwijs. Daarom begint slechts 17% van de KSO-leerlingen meteen in het eerste jaar kunsthumaniora", zegt Kris Bauwens, voorzitter van de Kunstgroep.





"Voor een op drie werd de keuze voor een kunsthumaniora zelfs uitgesteld tot het vierde of vijfde jaar terwijl 40% van hen er eigenlijk al meteen na de lagere school wou starten. De statistieken geven aarzelende ouders ongelijk. 80% van de leerlingen dans en muziek stroomt door naar het hoger kunstonderwijs. In de afdeling woordkunst-drama stroomt 67% door. En een op vier van de afgestudeerden uit KSO Woordkunst-Drama komt terecht in een professionele bachelor. Uit de statistieken blijkt ook dat de leerlingen zich gelukkiger en zelfzekerder voelen als ze meteen hun keuze voor kunsthumaniora kunnen realiseren. Dat leidt ook tot betere resultaten. Dit alles blijkt uit een online bevraging bij 2.030 leerlingen van het Nederlandstalig Kunst Secundair Onderwijs." (BMK)