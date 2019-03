Leerlingen kunstonderwijs tonen hun creatiefste kant “omdat creatief en artistiek talent de samenleving verrijkt en niet in een hokje mag geplaatst worden” ADPW

13 maart 2019

19u11 0 Leuven De leerlingen van De Wijnpers, Heilig Hart Heverlee en Kunsthumaniora Lemmensinstituut zetten vandaag het kunstsecundair onderwijs in de verf op de ‘Dag van het KSO’. Op het Rector De Somerplein, aan de Stadsschouwburg en in Bibliotheek Tweebronnen toonden de leerlingen beeldende kunst, muziek en woordkunst-drama aan de voorbijgangers hun creatief-artistiek talent met live schilderkunst, tableau vivants, stop motion film, pop-uptheater en concertjes.

Een absolute meerderheid van laatstejaars KSO leerlingen (91%) wil verder studeren en vindt zich hiervoor goed voorbereid. 69% van hen kiest voor een academische bachelor en 24% voor een professionele bachelor. Daarbij valt op dat 1 op 3 leerlingen kiest voor een studierichting buiten het hoger kunstonderwijs. Vooral leerlingen woord en drama (62%) en beeldende kunst (68%) kiezen voor zeer uiteenlopende, niet-artistieke studiedomeinen. Van de leerlingen muziek kiest een meerderheid van 86% voor het hoger kunstonderwijs. Dat geldt ook voor 1 op 2 leerlingen dans.

“Leerlingen die voor het KSO kiezen willen hun creatief talent ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat ze enkel voor een artistieke carrière kunnen kiezen. Net dat creatieve talent is hun kracht in vele andere domeinen van de samenleving en opent dus ook de deuren naar een brede waaier aan hogere studiemogelijkheden. Op deze ‘Dag van het KSO’ tonen we in heel Vlaanderen en Brussel dat creatief en artistiek talent de samenleving verrijkt en niet in een hokje mag geplaatst worden,” aldus Kris Bauwens, voorzitter van de Kunstgroep, de netoverschrijdende contactgroep van alle Vlaamse homogene KSO-scholen.