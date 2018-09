Leerlingen huldigen school De Zonnebloem in met feest 03 september 2018

02u36 0 Leuven Groot feest afgelopen weekend in basisschool De Zonnebloem in de Ortolanenstraat in Kessel-Lo. Hoewel de nieuwe gebouwen al klaar zijn sinds de lente was het net voor de eerste schooldag hoog tijd voor de officiële inhuldiging van de vrije basisschool.

In de nieuwe vrije basisschool De Zonnebloem was het afgelopen zaterdag al groot feest. Leerlingen, leerkrachten en ouders huldigden de school officieel in en kregen schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a) op bezoek. "Enkele jaren geleden ging ik op bezoek in de oude schoolgebouwen die er niet al te best aan toe waren. Daardoor ging het aantal leerlingen in dalende lijn en het was meteen duidelijk dat we actie moesten ondernemen", aldus de kandidaat-burgemeester van sp.a. "We zijn erin geslaagd om financiële steun te krijgen van Vlaanderen en met die middelen hebben we een nieuwe school kunnen realiseren op relatief korte termijn. Ik ben blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan dit mooie verhaal voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. Met de eerste schooldag in het vooruitzicht was het leuk voor de leerlingen om hun nieuwe klas te tonen aan de ouders. Mede dankzij deze nieuwe school is de druk op het basisonderwijs in Leuven minder groot geworden en dat is uiteraard een goede zaak. We moeten er alles aan blijven doen om kinderen het beste onderwijs te bieden in onze stad." (BMK)