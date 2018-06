Leerlingen De Wijnpers exposeren 05 juni 2018

Artopia: dat is de naam van het zelf opgerichte land waar de leerlingen Noor, Coraline, Myrthe en Ade van De Wijnpers mee werkten. De expo is in totaal drie dagen te zien in het stadhuis. Daar werkte ze ook een schooljaar lang, twee keer per week, aan hun creaties. Alles paste binnen het overkoepelende concept Artopia. Een fictief en verplaatsbaar land dat vorig jaar in het leven werd geroepen door de toenmalige laatstejaars, om zo kennis en vaardigheden tussen kunstenaars door te geven. De inwoners - Artopianen - zijn dan ook stuk voor stuk (oud)leerlingen van de Artistieke Opleiding van De Wijnpers.





(ADPW)