Leerling-chauffeur vergist zich van pedaal en rijdt in op voorganger 28 juni 2018

Een 23-jarige vrouw uit Kessel-Lo is dinsdag omstreeks 17 uur lichtgewond geraakt na een kop-staartbotsing met twee auto's op de Geldenaaksevest in Leuven.





De vrouw stond voor het rode licht te wachten toen ze achteraan werd aangereden door een 22-jarige vrouw uit Charleroi. Die laatste was een leerling-bestuurder en vergiste zich van pedaal. In plaats van te remmen voor de file gaf ze gas bij.





In de aangereden auto zat naast de 23-jarige nog haar 53-jarige moeder maar alleen de dochter moest voor verzorging naar het ziekenhuis worden gebracht. Beide bestuurders bliezen safe. (KAR)