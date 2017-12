Leerling-bestuurder onder invloed van alcohol 02u44 0

Een politiepatrouille heeft zondagnacht om 2 uur een bestuurder aan kant gezet die ter hoogte van Parkpoort een verkeersovertreding beging. Achter het stuur zat een 20-jarige man uit Diest die alleen over een voorlopig rijbewijs beschikt. Hij mocht op dat uur dus geen wagen meer besturen. Bovendien is het verboden om te rijden zonder begeleider en had hij de verplichte L ook achterwege gelaten. Als klap op de vuurpijl bleek dat de leerling-bestuurder onder invloed van alcohol was. Hij legde een positieve ademtest af. Zijn auto werd aan kant gezet en de twintiger moest zijn voorlopige rijbewijs inleveren. Hij zal het later aan de rechter mogen uitleggen.





(ADPW)