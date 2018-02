Leerling-bestuurder gewond bij verkeersongeval 06 februari 2018

02u50 0

Een 20-jarige leerling-bestuurder uit Kortenberg is zondagnamiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op het Vuntcomplex in Kessel-Lo. De jongedame nam de afrit van E314 en stopte ter hoogte van het Vuntcomplex. Toen ze niemand zag aankomen, draaide ze links de rijbaan op. Daarbij werd ze aangereden door de tegenpartij die vanuit de richting van de Kesseldallaan in de richting van de Aarschotsesteenweg reed. Ook die bestuurder, een 44-jarige man uit Wilsele, raakte lichtgewond. Beide bestuurders werden overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. (ADPW)