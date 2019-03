Leerkracht Han Lasseel (28) wil kinderen opnieuw laten lezen: “Dialogen maken geschreven taal toegankelijker” Bart Mertens

22 maart 2019

11u00 0 Leuven De Leuvense leerkracht Han Lasseel (28) publiceert opnieuw een boek voor kinderen die niet graag lezen. Eerder lanceerde Lasseel al ‘De Manniekies-In Hades’ schaduw’ met hetzelfde doel en nu is er dus ook ‘De Manniekies-Het Zilvermeer’. “Door ellenlange beschrijvingen weg te laten, blijft de lezer geconcentreerd op het verhaal”, aldus Han Lasseel.

Kinderen die niet graag een boek lezen…voor heel wat ouders is het realiteit in deze gedigitaliseerde tijden. De jonge leerkracht Han Lasseel uit Leuven wou kinderen opnieuw meenemen in de wondere wereld van kinderboeken en stapte naar uitgeverij C. de Vries-Brouwers met een origineel idee. De 28-jarige leerkracht kreeg groen licht en bracht ‘De Manniekies-In Hades’ schaduw’ uit. Met succes want nu is er ook een tweede boek in de reeks voor kinderen die bewust op zoek gaan naar dunne boekjes. Met ‘De Manniekies-Het Zilvermeer’ hoopt Han nog meer kinderen mee te nemen in een boeiend verhaal waarin de klimaatverandering geen onbelangrijk rol speelt. “Slechterik Hades wil Arkin uit de weg ruimen en schakelt daarvoor de natuurelementen in”, vertelt Han Lasseel. “Net zoals wij de gevolgen ondervinden van een uitgebalanceerd klimaat worden ook Arkin en zijn grot blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Hardnekkige droogte en vuurzeeën drogen de meren uit. Om zijn grot van voedsel en water te kunnen voorzien moet hij eropuit trekken. Een tocht die niet zonder gevaren zit.”

Fantasie

Blijft de vraag: hoe schrijf je een boek voor kinderen die niet graag lezen? “De enige voorwaarde waaraan de kinderen moeten voldoen is een gezonde dosis fantasie. Als die voorwaarde ingevuld is, is het recept eenvoudig”, aldus Han. “Dialogen maken de geschreven taal toegankelijker. Door ellenlange beschrijvingen weg te laten, kan de lezer zich blijven concentreren op het verhaal. De actie in het verhaal zorgt er dan weer voor dat de vaart in het boek blijft zitten. De boeken zijn ook bewust niet te dik zodat kinderen die eerder naar de dunne exemplaren zoeken ze ook vinden. Tot slot hebben we gekozen voor een kaft met opvallende kleuren.”