Leegstand in Oost-Brabant: Aarschot steekt Leuven voorbij als beste leerling van de klas Bart Mertens

27 februari 2019

14u00 0 Leuven In vergelijking met 2017 zit er geen beweging in de leegstand in Leuvense handelspanden. Na een daling tot 8 % in 2018 zit Leuven opnieuw op 8,5 % zoals in 2017. Opmerkelijk: Aarschot komt van 9,9 % en laat in januari 2019 8,3 % optekenen. Een opmerkelijke daling en meteen is Aarschot de beste leerling van de klas in Oost-Brabant. Tot op heden was dat Leuven.

De resultaten van het Locatus Leegstandrapport van januari 2019 zijn bekend. Voor Leuven is er goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de leegstand van handelspanden in Leuven relatief stabiel blijft met 8,5 %, het percentage dat de universiteitsstad ook in 2017 liet optekenen. In vergelijking met de meeste andere centrumsteden is dat een goed resultaat maar toch is 8,5 % een beetje een tegenvallend resultaat voor Leuven. In 2018 was Leuven immers nog gezakt tot 8 % leegstand in handelspanden. De dalende trend zet zich dus niet door in 2019.

Stijgende trend

Minder goed nieuws voor Leuven is dat de stad niet langer de beste leerling van de klas is in Oost-Brabant. Tot op heden kon Leuven de voorbije jaren het beste percentage voorleggen in vergelijking met Aarschot, Tienen en Diest. In de nieuwe cijfers is dat niet langer het geval want Aarschot neemt de ‘koppositie’ over met 8,3 % leegstand in handelspanden in januari 2019. Daar zet de dalende trend (9,9 % in 2017, nvdr) zich dus wel door. Tienen en Diest blijven dan weer trouw aan de stijgende trend. In Diest is er nu sprake van 12,6 % leegstand en Tienen klokt af op 11,4 %.

De leegstand in Belgische handelspanden is verdubbeld sinds 2008 Nancy Van Espen, directeur UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel

UNIZO is niet verrast door de nieuwe cijfers en dringt nogmaals aan op een herbestemmingsbeleid met meer focus op kernversterking. “Men moet dringend een versnelling hoger schakelen”, zegt Nancy Van Espen, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “Uit het Leegstandsrapport blijkt dat er inmiddels 10,3 % van de handelspanden in ons land leegstaat en dat is een verdubbeling sinds de publicatie van het eerste rapport in 2008. We slagen er nog steeds niet in om het probleem fundamenteel terug te dringen, bijvoorbeeld door handelspanden andere functies te geven zodat er zich meer maakbedrijven, vrije beroepen, diensten of zelfs gezinnen kunnen vestigen.” Toch nog een positieve noot: Vlaams-Brabant doet het met 9,1 % beter dan het nationale gemiddelde van 10,3 %.