LED-lichtjes brengen feestelijke sfeer in de stad Bart Mertens

20 november 2018

19u55 0 Leuven Sinterklaas moet er eigenlijk nog aan beginnen maar daar is de Kerstman al. Of tenminste, de kerstverlichting want die werd gisteren op verschillende locaties in de stad al aangebracht.

“We beginnen nu al met het ophangen van de feestverlichting want we maken er ons werk van in Leuven”, zegt schepen Dirk Robbeets (sp.a). “Aan het historische stadhuis is de verlichting al aangebracht en ook op andere locaties is men al bezig met de feestverlichting. Dit jaar zal de sfeerverlichting er alweer net iets anders uitzien in vergelijking met vorig jaar. We proberen altijd origineel uit de hoek te komen om onze gebouwen, straten en pleinen feestelijk te verlichten.” Nog dit: de feestverlichting in Leuven bestaat uit een kleine 700.000 LED-lichtjes om de klimaatneutrale ambities van de stad kracht bij te zetten. “Een heel bewuste keuze van het stadsbestuur”, besluit schepen Dirk Robbeets.