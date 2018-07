Le Graal bezorgt klanten welgekomen verfrissing 19 juli 2018

De Italiaanse koffiebar Le Graal op het Rector De Somerplein denkt aan het welzijn van de klanten. "Wij hebben een watervernevelaar gekocht om onze klanten te verfrissen in dit warme weer. Het is de eerste watervernevelaar van Leuven", meent Chiara Lospinoso, een van de zaakvoerders. Zij haalde de mosterd in Rome, waar dat erg veel gedaan wordt. "Een zogeheten 'Vaporizzatore' besprenkelt de klanten met een klein beetje water. De Vaporizzatore gaat vijf graden onder de effectieve temperatuur. En dat kunnen onze klanten wel gebruiken met zulke temperaturen", zegt Chiara. (ADPW)