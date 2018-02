Lastige klanten naar politiebureau gebracht 03 februari 2018

Twee mensen die donderdagavond even voor 20 uur in dronken toestand in de McDonalds in de Kortestraat het personeel en andere klanten lastig vielen, werden door de politie opgepakt en overgebracht naar het politiecommissariaat. De twee mannen, beiden 33 jaar oud en verblijvend in Leuven, zijn geen onbekenden voor de politie. Omdat ze zich verzetten tijdens de politiecontrole, werden ze geboeid voor overbrenging.





Ze mochten het commissariaat verlaten nadat ze hun roes hadden uitgeslapen in de politiecel.





(ADPW)