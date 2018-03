Lasagnerie & Boutique Hotel Löven is 'Starter van het jaar' 10 maart 2018

02u45 0 Leuven Lasagnerie & Boutique Hotel Löven in de Parijsstraat in Leuven is door UNIZO Vlaams-Brabant&Brussel uitgeroepen tot 'Starter van het jaar'. "Uitbater Lieven De Mulder heeft een sterk concept in de markt gezet in een sterk concurrentiële context", aldus de jury.

Naar goede gewoonte organiseerde UNIZO Vlaams-Brabant&Brussel de prijsuitreiking voor de 'Starter van het jaar'. Directeur Nancy Van Espen mocht de prijs dit jaar uitreiken aan Lieven De Mulder. Hij vormde in hartje Leuven een B&B met restaurant om tot een conceptrestaurant en Boutique Hotel met drie kamers. Het restaurant is gespecialiseerd in verse lasagne en valt bij het publiek bijzonder goed in de smaak.





Klantengedrevenheid

"Lieven begon bewust zonder personeel maar door de groei van de zaak moest hij zijn plannen al snel bijstellen. Flexibel reageren en bijsturen, ook dat is ondernemen. Het feit dat hij er een punt van maakt om bij zijn verse lasagnes ook bijpassende wijnen uit te zoeken en hiervoor nog een bijkomende opleiding volgt, is een bonus voor de klanten. Zijn kennis van en visie op de markt, alsook zijn oog voor opportuniteiten en bovenal zijn klantgedrevenheid maakten een sterke indruk op de jury", aldus het juryverslag.





Voor Lieven De Mulder van Lasagnerie-Boutique Hotel Löven is de bekroning tot 'Starter van het jaar' een welkome verrassing. "We zijn pas open sinds 1 januari 2017", klinkt het. "Ik heb een minder succesvol restaurant met B&B omgevormd tot het eerste lasagnerestaurant van België. We verkopen acht types lasagne, van klassiek Italiaans tot Vlaamse versies. Daarenboven hebben we de B&B omgevormd tot een gecertifieerd 'Boutique' Hotel. Met drie kamers zijn we meteen het kleinste hotel van Vlaanderen, mogelijk zelfs van België."





Meer info: www.lasagnerie-loven.be (BMK)