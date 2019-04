Lars Gentens heeft al één woestijnbuizerd terug. “Nog eentje te gaan”, klinkt het hoopvol. Bart Mertens

11 april 2019

11u45 0 Leuven Eén van de vermiste buizerds van Lars Gentens is terug thuis. Het koppeltje roofvogels ontsnapte eind maart. De vrouwelijke vogel die luistert naar de naam Maya werd opgemerkt en kon gevangen worden door de eigenaar. “Nog eentje te gaan”, klinkt het op Facebook.

Lars Gentens is halfweg. De eigenaar van een koppeltje woestijnbuizerds is sinds eind maart op zoek naar de roofvogels nadat ze ontsnapten in de omgeving van Lubbeek. Eén vogel, het vrouwtje Maya, is ondertussen terecht. De vogel werd opgemerkt door een vrouw die met haar fiets passeerde in de buurt van de Aarschotsesteenweg in Leuven. De vrouw belde een bevriende valkenier die er mee voor zorgde dat de roofvogel gevangen kon worden.

Valkerij

“Maya is ondertussen terug thuis. We willen de dame die onze vogel opmerkte oprecht bedanken voor haar hulp. We willen trouwens iedereen bedanken die mee zoekt naar de woestijnbuizerds. Nog eentje te gaan”, laat eigenaar Lars Gentens weten. Nog even het opsporingsbericht voor de mannelijke vogel: de woestijnbuizerd kan je herkennen aan de lederen ‘schoenen’ die hij draagt. De mannelijke exemplaren van de soort heeft een lengte van ongeveer 45 centimeter en een spanwijdte van zo’n 80 centimeter. Een woestijnbuizerd op jacht kan je herkennen aan de lage glijvlucht of aan een duik vanop een lage uitkijkpost. De woestijnbuizerd is een veelgebruikte roofvogel in de valkerij omdat het dier snel leert. Indien je de woestijnbuizerd van Lars opmerkt, stuur dan gerust een persoonlijke boodschap naar Lars Gentens op Facebook.