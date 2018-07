Laptops gestolen bij inbraak 31 juli 2018

Inbrekers hebben de nacht van zondag op maandag ingebroken in een woning in de Ierse Predikherenstraat in Leuven. De indringers forceerden het slot van de voordeur. De daders gingen er vandoor met verschillende laptops en enkele tientallen euro's cash geld. Ze namen ook een rugzak die ze in de woning mee, waarschijnlijk om de buit daarin mee te nemen. Op het ogenblik van de inbraak lagen de bewoners boven te slapen. (ADPW)