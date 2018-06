Laptop gestolen 04 juni 2018

In een huis in de Tiensestraat in Leuven is zaterdagavond ingebroken. Tijdens een onbewaakt moment betrad een inbreker de open deur van de woning. Het slachtoffer stelde even later vast dat een laptop werd gestolen maar van de dader was toen geen spoor meer. De politie stelde een pv op. (KAR)