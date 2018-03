Laptop gestolen uit universiteitsgebouw 28 maart 2018

In het Hollands College aan het Pater Damiaanplein in Leuven is maandagnacht ingebroken. De dieven namen een laptop uit de lade van een bureau mee. Een bewaker van de KU Leuven stelde de feiten gistermorgen vast. Het is onduidelijk hoe de indringers zijn binnengeraakt maar de toegangsdeur van het bureau was wel beschadigd. Een paneel van de deur werd stuk getrapt. (KAR)