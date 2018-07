Laptop gestolen bij inbraak 28 juli 2018

02u28 0

In de nacht van woensdag op donderdag is er ingebroken in een gebouw van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen in het Kasteelpark Arenberg in Heverlee.





Een inbreker geraakte binnen in een kantoor en maakte een laptop buit. De politie werd verwittigd en er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)