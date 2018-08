Laptop gestolen bij inbraak 24 augustus 2018

Op de Naamsesteenweg in Heverlee gingen inbrekers woensdag aan de haal met een laptop. De daders konden via de tuin in de veranda van de woning komen en maakten daar de laptop buit. De rest van de woning werd niet doorzocht. De politie werd verwittigd en er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)