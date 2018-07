Laptop en camera weg 23 juli 2018

In een huis in de Hoveniersdreef in Heverlee is zaterdagavond ingebroken. Een inbreker klom door het open raam op de eerste verdieping. Er werd een laptop en camera buitgemaakt. De dader werd vermoedelijk opgeschrikt want de rest van het huis werd niet doorzocht. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. (KAR)