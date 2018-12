Landelijke Thuiszorg krijgt brandweer over de vloer ADPW

11 december 2018

Cursisten van Landelijke Thuiszorg hebben vanmiddag in de Remylaan in Wijgmaal een opleiding rond brandveiligheid gekregen. Zo worden ze mini-brandpreventieadviseurs. Ze zorgen mee voor een brandveilige thuis voor hun toekomstige cliënten.

Onder begeleiding van de Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) leren toekomstige verzorgenden hoe zij de thuissituatie bij hun cliënten brandveiliger kunnen maken. “Zijn er bijvoorbeeld voldoende rookmelders of is er een afgesproken vluchtplan? Door hun vertrouwensband en langdurig contact met cliënten zijn verzorgenden in de thuiszorg heel goed geplaatst om deze doelgroep te motiveren rond brandveiliger wonen. Voor de cursisten zelf zijn deze tips uiteraard ook heel bruikbaar. Via hen bereikt deze belangrijke boodschap heel veel mensen”, zegt persverantwoordelijke Caroline Audoor.

“Brandveiligheid is één van de belangrijkste taken van de brandweer. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van iedereen. Ik ben zeer blij dat Landelijke Thuiszorg brandveiligheid zo hoog op de agenda zet. Met deze opleiding zetten we een grote stap vooruit”, vindt Tim Renders, brandpreventieadviseur bij Hulpverleningszone Oost.

Landelijke Thuiszorg, een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg organiseert jaarlijks, in samenwerking met VDAB, vier opleidingen tot verzorgende/zorgkundige in drie opleidingscentra in Wijgmaal, Herentals en Bilzen. “Bij Landelijke Thuiszorg kan iedereen terecht, jong of oud, in een gezin of alleenstaand, telkens wanneer hulp meer dan welkom is, bv. bij geboorte, ziekte, beperking, ouderdom of in moeilijke omstandigheden. Verzorgenden komen wekelijks bij verschillende gezinnen over de vloer. Met deze samenwerking bereiken we een zeer ruim en divers publiek”, verduidelijkt persverantwoordelijke Caroline Audoor.

Hulpverleningszone Oost onderschrijft het belang van een goede samenwerking met partners en streeft zo naar een drastische daling van het aantal doden en gewonden door brand.