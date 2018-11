Lalynn Wadera nieuwkomer voor sp.a Nieuw schepencollege maakt bevoegdheden van schepenen bekend Bart Mertens

09 november 2018

17u30 3 Leuven Het nieuwe schepencollege dat vanaf januari van start gaat in Leuven heeft de verdeling van de schepenambten en de bevoegdheden bekendgemaakt. Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wil naar eigen zeggen een progressief beleid voeren in een stad waar iedereen zich welkom moet voelen. “Het nieuwe bestuur staat voor een open cultuur van vernieuwing en verbetering”, klinkt het.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober was er in Leuven al snel een coalitie op de been. Nog dezelfde avond kondigde Mohamed Ridouani (sp.a) aan dat hij een ploeg zou leiden met sp.a, Groen en CD&V aan boord. Naast de burgemeester levert sp.a drie schepenen. Groen en CD&V leveren elk ook drie schepenen. Na enkele weken van onderhandelingen tussen de coalitiepartners werd zopas de verdeling van de bevoegdheden bekendgemaakt.

Bij sp.a, de grootste partij, zal Mohamed Ridouani als burgemeester instaan voor de bevoegdheden Communicatie, Strategische Zaken en Participatie. Het is opvallend dat Ridouani zijn stokpaardje Klimaat overlaat aan schepen David Dessers (Groen) die naast Leefmilieu ook Energie, Mobiliteit, Consumptie en Landbouw voor zijn rekening zal nemen. Bij de Leuvense socialisten uiteraard ook schepen Bieke Verlinden die met Sociale Zaken en Zorg Leuven verder gaat op de weg die ze in 2012 insloeg als schepen. Verder krijgt Verlinden ook nog Begraafplaatsen en Gebiedsgerichte Werking toegewezen. Derde schepen voor sp.a is Denise Vandevoort die naast Cultuur ook Evenementen, Toerisme en Senioren op haar bord krijgt geserveerd. Nieuwkomer Lalynn Wadera (sp.a) krijgt meteen enkele stevige bevoegdheden met Economie, Onderwijs, Groen, Stadsgebouwen en Diversiteit.

Bij Groen zoals verwacht ook Lies Corneillie als schepen. Zij moet de komende zes jaar Gelijke Kansen en Noord-Zuidwerking in goede banen leiden. Ook Woonbeleid behoort tot haar bevoegdheden en dat wordt geen eenvoudige opdracht gezien de hoge prijzen in Leuven. Thomas Van Oppens (Groen) is dan weer de junior in het nieuwe schepencollege en zal zich bekommeren over Personeel en Organisatie, ICT, Aankoopbeleid, Studentenzaken, Stadsreiniging en Dierenwelzijn.

Derde coalitiepartner CD&V brengt Els Van Hoof, Dirk Vansina en Carl Devlies in stelling in het nieuwe college. Devlies neemt Financiën, Ruimtelijk Beleid en Onroerend Erfgoed voor zijn rekening. Voor Van Hoof is Sport, Middenstand en Werk weggelegd. Vansina tot slot krijgt Openbare Werken, Restauraties, Jeugd en Burgerzaken toegewezen. Burgemeester Mohamed Ridouani benadrukt dat de nieuwe ploeg klaar is om van Leuven één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden te maken. “Leuven is klaar voor de toekomst”, zegt toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani. “Met dit bestuur zal Leuven verder vooruit gaan. We willen ervoor zorgen dat Leuven een verbonden stad blijft waar iedereen zich thuis kan voelen en waar we samen aan een positieve en duurzame toekomst werken.