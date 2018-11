Labels voor professionals die kankerpatiënten verzorgen Bart Mertens

16u00 0 Leuven In het Provinciehuis in Leuven vond de uitreiking plaats van de kwaliteitslabels voor professionals die kankerpatiënten verzorgen.

Het Institute for Professional Care (IFPC) vzw leidt gediplomeerde schoonheidsspecialisten en kappers op om beter om te gaan met mensen met kanker. Begeleid door een oncologisch team uit het ziekenhuis, volgen de studenten een opleidingstraject van 20 lesdagen en 120 uur ervaringsstage. Hierdoor zijn ze in staat om met kennis van zaken en op een professionele manier verzorgingen en massages aan te bieden. Na dit jaartraject worden ze erkend als Kanker Beauty of Hair Professional. De erkenning komt in de vorm van een kwaliteitslabel dat jaarlijks hernieuwd wordt en enkel behaald kan worden door diegene die de jaarlijkse vormingen volgen.