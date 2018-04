Label voor optiekzaken 03 april 2018

De Leuvense optiekzaak De Pauw in de Tiensestraat heeft het label 'Opticien voor de Wereld' gekregen van organisatie 'Licht voor de Wereld'. Ook Optiek Vleeracker in Kessel-Lo viel in de prijzen. Beide zaken maken nu deel uit van een groep van 25 geëngageerde opticiens die de Belgische ngo helpen om kinderblindheid te bestrijden in Afrika. Om het label te behalen, gaat een optiekzaak het engagement aan om Licht voor de Wereld op jaarlijkse basis financieel te ondersteunen. De ngo gebruikt het geld om de strijd tegen kinderblindheid aan te gaan in Afrika. Uit onderzoek is gebleken dat in 40 % van de gevallen blindheid voorkomen kan worden met een relatief eenvoudige operatie. Meer info: www.lichtvoordewereld.be (BMK)