Kwartier langer parkeren op Shop&Go-plaatsen Leuven In Leuven wordt de parkeertijd op Shop&Go-plaatsen verlengd van 30 naar 45 minuten. De langere gratis parkeertijd komt er op vraag van handelaarsvereniging Liefst Leuven. Eind deze maand gaat de nieuwe regeling in na goedkeuring op de gemeenteraad.

De stad Leuven heeft besloten om het Shop&Go-beleid aan te passen. Handelaarsvereniging Liefst Leuven pleitte voor een verlening van de gratis parkeertijd voor een snelle boodschap in het centrum van de stad en krijgt nu haar zin. Tot op heden was de parkeerduur beperkt tot een half uur maar na goedkeuring op de gemeenteraad van januari wordt dat 45 minuten.





"Na overleg met en op voorstel van handelaarsvereniging Liefst Leuven verhogen we de maximale parkeertijd van 30 minuten naar 45 minuten", zeggen schepenen Erik Vanderheiden (CD&V), Dirk Robbeets (sp.a)en Carl Devlies (CD&V).





"Eind december ging het college al akkoord met de verlenging van de parkeertijd maar de gemeenteraad moet de beslissing nog goedkeuren. Daarna worden de verkeersborden en de parkeersensoren aangepast."





De stad Leuven telt een honderdtal shop-and-goplaatsen en daar komen er binnenkort nog drie bij in de Tiensestraat, in de onmiddellijke omgeving van de Tiensepoort.





De Leuvense handelaars zijn blij met de extra plaatsen en de verlengde parkeertijd op Shop&Go-plaatsen. Ook oppositiepartij N-VA is tevreden. "In 2016 hebben we al gepleit voor een langere parkeertijd op Shop&Go-plaatsen", zegt fractieleider Zeger Debyser. "Een half uur is duidelijk te kort. In de week voor Kerstmis liepen er 350 mensen tegen de lamp."





Ook kandidaat-burgemeester juicht de beslissing van de stad Leuven toe. "N-VA luistert naar de handelaars en we steunden hun vraag voor een langere gratis parkeertijd al sinds 2016. Het is positief dat de stad Leuven daar nu op ingaat." (BMK)