Kwaliteitslabel voor professionals die kankerpatiënten verzorgen

Het Institute for Professional Care vzw deelde, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, het Kanker Beauty/Hair Professional-label uit aan 10 afgestudeerden.





Deze gediplomeerde schoonheidsspecialisten en kappers zijn nu getraind om beter om te gaan met klanten met kanker. Het Institute for Professional Care (IFPC) vzw leidt gediplomeerde schoonheidsspecialistes en kappers op om beter om te gaan met mensen met kanker. Binnen de ziekenhuismuren is er voor mensen met kanker een beperkt aanbod aan verzorging en massage. Maar eenmaal buiten het ziekenhuis is er nauwelijks tot geen aanbod. Daarom organiseert het IFPC deze opleiding, die begeleidt wordt door een oncologisch team uit het ziekenhuis. De studenten volgen een opleidingstraject van 20 lesdagen en 120 uur ervaringsperiode met toetsen, examens en eindwerk.





