KVLV en Minderhedenforum brengen vrouwen met migratieachtergrond samen bij Cera Bart Mertens

19 maart 2019

11u20 1 Leuven Meer begrip voor armoede bij vrouwen met een migratieachtergrond door ontmoeting en dialoog. Dat is het doel van Cera-project ‘DIVA’s Samen tegen armoede’. Meer dan 60 dames met heel verschillende achtergronden vonden elkaar over thema’s zoals armoede, sociale uitsluiting en kwetsbaarheid.

Het Minderhedenforum, KVLV, Vrouwen met vaart en het Netwerk tegen Armoede bundelden hun expertise voor meer sensibilisering rond armoede bij vrouwen met een migratieachtergrond. Het Cera-project ‘DIVA’s Samen tegen armoede’ realiseerde in vier Vlaamse gemeenten ontmoetingsmomenten tussen KVLV-vrijwilligers en vrouwen met heel verschillende achtergronden. Meer dan zestig dames vonden elkaar rond armoede, sociale uitsluiting en kwetsbaarheid.

Wederzijds begrip

“Dat leverde veel wederzijds begrip op”, zegt Monique De Dobbeleer, directrice van KVLV. “Begrip is een cruciale stap voor het samenleven in een superdiverse maatschappij. Vandaag komen alle gespreksgroepen samen om te getuigen over de positieve resultaten. Tijdens de meeting bij Cera in Leuven met de DIVA’s op kijken we terug naar het traject dat werd afgelegd op het terrein. De vrijwilligers getuigen over hun ervaringen met lokaal bruggen bouwen en hun eerste stappen om elkaar te leren kennen en armoede en uitsluiting te benoemen.”

Tentoonstelling

Volgens Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum, is het DIVA-project erin geslaagd om armoede bij vrouwen met een migratieachtergrond mee op de agenda te zetten en nodigt het andere organisaties van etnisch culturele minderheden uit om het heft in eigen handen te nemen. Nog dit: in de gebouwen van Cera loopt ook de tentoonstelling ‘TROTS’ van fotograaf Philippe Swiggers. De foto’s tonen het ware gelaat van de sociaal werker en de meestal kwetsbare mensen waar ze mee werken.