Kunststofterreinen goedgekeurd door gemeenteraad Bart Mertens

19 december 2018

17u40 0 Leuven De Leuvense gemeenteraad heeft de aanleg van kunststofterreinen in het Boudewijnstadion goedgekeurd. Ook voor de velden in Bruineveld zet de gemeenteraad het licht op groen.

Schepen Erik Vanderheiden (CD&V) eindigt het jaar met een positieve noot. De Leuvense gemeenteraad keurde in de laatste zitting van deze legislatuur de aanleg van kunststofterreinen voor voetbal op het Boudewijnstadion en Bruineveld goed. Voor schepen van Sport Vanderheiden, die geen schepen meer is vanaf januari 2019 maar wel nog gemeenteraadslid, is de goedkeuring een opsteker. “De gemeenteraad keurde de gunningswijze en gunningsvoorwaarden goed. De velden moeten normaal bespeelbaar zijn in september 2019. De volgende schepen van Sport zal blij zijn met de inhuldiging en ik heb mijn woord gehouden als schepen. Het was een moeilijkere bevalling dan ik had gedacht maar het belangrijkste is dat de kunststofvelden er komen.”