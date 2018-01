Kunstenfestival Ithaka in verlaten klooster 23 januari 2018

02u26 0 Leuven Studentenkoepel LOKO maakte zopas bekend dat de 26ste editie van kunstenfestival Ithaka georganiseerd wordt in het Kartuizerklooster. Dat is een verborgen parel in de Leuvense binnenstad die er voorlopig verlaten bij ligt nadat er een tijdje minderjarige niet-begeleide vluchtelingen werden opgevangen.

"De 26ste editie van Ithake vindt plaats van 6 tot 11 maart", laat projectcoördinator Lien Berben optekenen. "Kunstenfestival Ithaka biedt jonge kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen aan een groot publiek. Ieder jaar wordt een leegstaande of vergeten locatie in Leuven gedurende één week omgetoverd tot een kunsttentoonstelling met tal van nevenactiviteiten zoals optredens. Door een prachtige locatie te combineren met extra activiteiten trekken we een breed publiek aan."





Door de komende editie te organiseren in het verlaten Kartuizerklooster aan de Bankstraat heeft Ithaka inderdaad een bijzondere locatie te pakken. Het klooster ligt verscholen achter een rij woningen en was destijds de thuisbasis van de Leuvense kloosterorde van de kartuizers.





Rijke geschiedenis

Het gebouw heeft een rijke geschiedenis die helemaal teruggaat tot 1489. Het was een enorme trekpleister tijdens de 16de en 17de eeuw maar raakte nadien in verval. In de tijd van de Franse Revolutie werden de omliggende gebouwen verkocht en in 1806 ging de kerk zelfs onder de sloophamer. Tegenwoordig is het klooster eigendom van de KU Leuven. De Leuvense universiteit heeft plannen om het domein om te vormen tot een psychisch centrum voor kinderwelzijn. Info: www.ithakafestival.be (BMK)