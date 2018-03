Kunstencentrum STUK in 2020 tijdje dicht voor verbouwingen 31 maart 2018

02u58 0 Leuven Kunstencentrum STUK in de Naamsestraat in Leuven zal in 2020 wellicht een zestal maanden de deuren sluiten voor verbouwingen. Oorspronkelijk was dat niet voorzien maar gezien het grote aantal ingrepen lijkt een tijdelijke sluiting toch aangewezen.

In mei 2017 raakte bekend dat minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) 2,4 miljoen euro vrijmaakt via het Fonds voor culturele infrastructuur (Foci) voor de herinrichting van kunstencentrum STUK in Leuven. Ook de KU Leuven en de stad Leuven ondersteunen de renovatie, elk met 750.000 euro. Oorspronkelijk zouden de verbeteringen aan gebouw gebeuren zonder de deuren te sluiten maar nu is er toch sprake van een sluiting van een zestal maanden in 2020. De geplande ingrepen zijn dan ook ingrijpend. Zo zou het onthaal een verdieping hoger worden ondergebracht en moet de brandveiligheid van het gebouw aangepakt worden. Ook het café en onder meer de Soetezaal worden heringericht.





Bezoekers betrekken

Leuk is ook dat STUK het binnenplein in de zomer wil openstellen voor het publiek. Opvallend gegeven in de plannen is eveneens dat STUK de bezoekers zal betrekken bij de grote renovatie.





"Omdat we een huis willen zijn voor iedereen, willen we ook graag de mening van onze bezoekers horen. Nog tot eind april kunnen de mensen hun ideeën en dromen laten weten", zegt Steven Vandervelde van STUK.





Meer info: www.stuk.be