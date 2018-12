Kunstencentrum STUK blijft groeien Bart Mertens

05 december 2018

16u45 0 Leuven Kunstencentrum STUK in de Naamsestraat in Leuven krijgt alsmaar meer bezoekers over de vloer. Zo beleefde het kunstencentrum zopas de drukste week ooit met meer dan 5.000 bezoekers.

Kunstencentrum STUK is al vele jaren een vaste waarde in het Leuvense cultuurlandschap. Dat is te danken aan de bijzonder uitgebreide programmatie die STUK jaar na jaar in de aanbieding heeft met aandacht voor alle kunstvormen. De unieke mix van vele kunsten levert STUK alsmaar meer bezoekers op. Zo beleefde het kunstencentrum zopas de drukste week ooit. “In de week van zaterdag 24 november tot en met zaterdag 1 december kreeg STUK meer dan 5.000 bezoekers over de vloer. Dit zou inderdaad wel eens de drukste niet-festivalweek ooit kunnen zijn in de geschiedenis van het kunstencentrum. De cijfers tonen aan dat STUK een groeiend huis is met vele kamers. De bezoekers vonden moeiteloos de weg in het uitgebreide aanbod van dans, film, geluidskunst, beeldende kunst, café-concerten, workshops, clubSTUK-feestjes, lezingen en dance battles. We zijn trots en bedanken het publiek voor hun vertrouwen”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Renovatie

Het succes van kunstencentrum STUK is niet enkel te danken aan het uitgebreide cultuuraanbod maar ook aan investeringen in de infrastructuur. Zo maakte minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) vorig jaar nog 2,4 miljoen euro vrij via het Fonds voor Culturele infrastructuur (Foci) voor de herinrichting van het Leuvense kunstencentrum. Ook de KU Leuven en de stad Leuven ondersteunden het renovatieproject met elk 750.000 euro. STUK-directeur Steven Vandervelden toonde zich meteen vastbesloten om van STUK een state-of-the-art kunstensite te maken. “De investeringen brengen vele nieuwe kansen met zich mee voor kunstenaars én publiek”, klonk het toen.