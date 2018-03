Kunstenaarsatelier Cas-co blaast drie kaarsjes uit 29 maart 2018

Cas-co, de multidisciplinaire werkplaats voor kunstenaars in de Leuvense Vaartstraat, bestaat drie jaar in Leuven en breidt zijn spectrum uit naar 'hybride creatievelingen' die de grenzen verkennen tussen kunst en architectuur, design, video, scenografie en geluid. Nog tot 30 maart loopt er overigens een open oproep om nieuwe beloftevolle artistieke talenten te ontdekken. "Op zaterdag 11 april 2015 gaf Cas-co het startschot en het project is ondertussen uitgegroeid tot een werking in Leuven rond de ontwikkeling van jong artistiek talent uit diverse disciplines en dat in samenwerking met vele partners", zegt Josine De Roover, coördinator bij Cas-co vzw. "Tussen 2015 en nu transformeerde Cas-co een voormalig leegstaand industrieel magazijngebouw, dankzij eigenaar VIRIX, tot een werking met plaats voor werkruimte, productiefaciliteiten, korte tentoonstellingen, master classes en kunstenaarsgesprekken. Cas-co wil voor jonge artistieke makers de brug en springplank zijn tussen het kunstonderwijs en de kunstensector." Op dit moment beschikt Cas-co over 15 studio's, een podiumkunstenruimte en een projectruimte voor tentoonstellingen."





